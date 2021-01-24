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В Израиле появился опасный штамм коронавируса

В Израиле появился опасный штамм коронавируса Новая мутация вируса, обнаруженная в Израиле, имеет способность к более стремительному распространению
Другие страны
24 января 2021 г. 15:32
В Израиле появился опасный штамм коронавируса

Новая мутация вируса, обнаруженная в Израиле, имеет способность к более стремительному распространению.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом говорится в отчете Управления военной разведки Израиля (AMAN).

В связи с этим все прибывающие в Израиль из-за границы должны быть повторно помещены на карантин, отмечают в разведуправлении.

Также издание сообщает, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху обсудит с министерством здравоохранения и членами Совета национальной безопасности при правительстве вопрос о закрытии на две недели аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве в связи с распространением новой мутации в Великобритании.

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