В Израиле появился опасный штамм коронавируса

Новая мутация вируса, обнаруженная в Израиле, имеет способность к более стремительному распространению

Новая мутация вируса, обнаруженная в Израиле, имеет способность к более стремительному распространению.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом говорится в отчете Управления военной разведки Израиля (AMAN).

В связи с этим все прибывающие в Израиль из-за границы должны быть повторно помещены на карантин, отмечают в разведуправлении.

Также издание сообщает, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху обсудит с министерством здравоохранения и членами Совета национальной безопасности при правительстве вопрос о закрытии на две недели аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве в связи с распространением новой мутации в Великобритании.