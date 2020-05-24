​В Израиле начинается суд над действующим премьером Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху https://report.az/storage/news/8aa40c989bb41f9987e8c57793c0ceef/23c0e745-0d02-4998-a473-4f3bd6ca4132_292.jpg

Первый в истории Израиля судебный процесс, где главным обвиняемым станет действующий премьер-министр, начнется в Иерусалимском окружном суде в воскресенье.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, судейская коллегия из трех судей приступит к рассмотрению обвинений против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху по делам о коррупции и обмане общественного доверия.

По решению суда на первом заседании глава правительства обязан присутствовать лично, чтобы ознакомиться с заключением прокуратуры и сообщить суду, понятны ли ему выдвинутые обвинения. Просьбы Нетаньяху освободить его от присутствия на первом заседании, направленные в прокуратуру и в суд, были отклонены обеими инстанциями.

Первое заседание суда носит технический характер, на нем, как и на последующих заседаниях, будет обсуждаться порядок ведения слушаний, а адвокатам обвиняемого будет предоставлена возможность в течение определенного времени ознакомиться с содержанием дела. Предполагается, что суд заслушает около 300 свидетелей обвинения, и, по мнению юристов, дело Нетаньяху займет как минимум несколько месяцев, но может растянуться и на несколько лет, поскольку на каждом этапе слушаний стороны могут подавать апелляции в Верховный суд.

По мнению юристов, судебный процесс над Нетаньяху может завершиться как полным оправданием и снятием обвинений, так и условным сроком и даже тюремным заключением.