В Италии задержан один из опаснейших европейских мафиози

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Сотрудники спецподразделений итальянских карабинеров арестовали минувшей ночью в южноитальянской области Калабрия мафиози Санто Воттари, который входил в список наиболее опасных преступников Европы, находящихся в розыске, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В ходе спецоперации Воттари был обнаружен в секретном бункере, построенном в его родном городе Бенестаре. По данным местных правоохранительных органов, он возглавляет одну из самых агрессивных группировок могущественной калабрийской преступной организации "ндрангета".

Гангстер причастен ко многим кровавым преступлениям, в частности, к так называемой "бойне в Дуйсбурге", в ходе которой в этом немецком городе в августе 2007 года были убиты шесть человек. Воттари был приговорен итальянским судом к 30 годам тюремного заключения и находился в международном розыске. Мафиози был внесен в список наиболее опасных преступников Европола.