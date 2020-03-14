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В Италии снизилась смертность от коронавируса

​В Италии снизилась смертность от коронавируса

Число выздоровевших от коронавируса в Италии за сутки выросло на треть.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

"Сегодня у нас 527 выздоровевших, всего их стало 1 966", — сказал он на брифинге.

Боррелли также сообщил, что умерли 175 человек за сутки. Накануне их число составляло 250. Таким образом, показатель снизился на 70 процентов по сравнению со вчерашним днем.

Напомним, что число случаев заразившихся в Италии за сутки увеличилось почти на 3,5 тысячи – теперь их насчитывается 21,1 тысячи человек, включая выздоровевших.

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