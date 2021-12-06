О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Италии повсеместно ужесточаются требования к сертификатам СOVID-19

В Италии повсеместно ужесточаются требования к сертификатам СOVID-19 Так называемый супер-сертификат COVID-19 вводится с cегодняшнего дня на территории всей Италии, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
6 декабря 2021 г. 09:18
В Италии повсеместно ужесточаются требования к сертификатам СOVID-19

Так называемый супер-сертификат COVID-19 вводится с cегодняшнего дня на территории всей Италии, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает газета Corriere della Sera, согласно принятому ранее решению правительства, речь идет о необходимости предоставления такого "суперпропуска", основанного на справке о вакцинации или о выздоровлении от COVID-19, в таких общественных местах, как рестораны, кино, театры, ночные клубы.

Кроме того, наличие сертификата становится обязательным для проезда на любом общественном транспорте. Однако для пользования транспортом, в том числе дальнего следования (поезда, самолеты), достаточно базового сертификата, полученного на основании отрицательного теста на коронавирус. Такой же документ по-прежнему требуется для прохода на рабочее место и занятий спортом в спортзалах. В последний момент из-под обязательности "суперпропуска" были выведены музеи, архивы и библиотеки, где достаточно базового документа по результату теста.

"Суперпропуск" вводится повсюду по крайней мере до 15 января, вне зависимости от цветовой принадлежности региона, которая определяет степень эпидемических рисков. На данный момент желтой зоной объявлены только автономная провинция Больцано (где один из наиболее низких уровней вакцинации) и северо-восточная область Фриули - Венеция-Джулия. Там режим "суперпропусков" начал действовать на неделю раньше, чем везде.

Как отмечают власти, введение такого документа позволяет сохранить работу всех общественных заведений, а также полную наполняемость залов театров и кино.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Google выпустил дудл, посвященный всемирно известному азербайджанскому ученому Лютфи Заде
Фото Google выпустил дудл, посвященный всемирно известному азербайджанскому ученому Лютфи Заде
30 ноября 2021 г. 02:38
Единственные инвестиции армян в Карабах– это мины, продолжающие убивать людей
ФотоЕдинственные инвестиции армян в Карабах– это мины, продолжающие убивать людей
29 ноября 2021 г. 12:39
Три структуры в Азербайджане обратились к населению в связи со штаммом омикрон
Три структуры в Азербайджане обратились к населению в связи со штаммом "омикрон"
30 ноября 2021 г. 15:14
Утверждены пошлины на определенные автомобильные номера
Утверждены пошлины на определенные автомобильные номера
3 декабря 2021 г. 12:08
АПЛ: Матч «Уотфорд» - «Челси» был приостановлен
АПЛ: Матч «Уотфорд» - «Челси» был приостановлен
2 декабря 2021 г. 00:53
Ла Лига: Реал победил Атлетик
ВидеоЛа Лига: "Реал" победил "Атлетик"
2 декабря 2021 г. 01:58
Ямайская олимпийская чемпионка признана лучшей легкоатлеткой мира
Ямайская олимпийская чемпионка признана лучшей легкоатлеткой мира
1 декабря 2021 г. 22:48
АПЛ: Ливерпуль разгромил Эвертон
АПЛ: "Ливерпуль" разгромил "Эвертон"
2 декабря 2021 г. 02:57
Норвежский олимпийский чемпион признан лучшим легкоатлетом мира
Норвежский олимпийский чемпион признан лучшим легкоатлетом мира
1 декабря 2021 г. 21:59
В шорт-лист участников конкурса Car of the Year-2022 попали электромобили
В шорт-лист участников конкурса Car of the Year-2022 попали электромобили
29 ноября 2021 г. 13:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi