В Италии депутаты выразили доверие правительству по однополым союзам

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Правительство Италии в среду получило доверие в палате депутатов национального парламента при обсуждении законопроекта об учреждении института гражданского союза между лицами одного пола.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, "за" доверие правительству проголосовали 369 депутатов, против высказались 193, двое воздержались.

Подобная практика "протаскивания" спорных документов через парламент в увязке с вопросом о доверии правительству применяется в Италии довольно часто. Финальное голосование по самому документу состоится в среду вечером.