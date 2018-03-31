В итальянском Милане при взрыве газа в доме пострадали девять человек

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Девять человек получили ранения и сильные ожоги в результате взрыва, происшедшего в жилом доме в городе Рескалдина под Миланом из-за утечки бытового газа, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Взрыв газа был такой силы, что часть двухэтажного здания обрушилась, а сильный хлопок был слышен за многие километры от места ЧП.

В момент взрыва в разрушенной части дома находились девять человек, восьми из которых удалось самостоятельно выбраться из-под завалов. Еще один 32-летний мужчина, проживавший на первом этаже, был извлечен из развалин спешно прибывшими на место происшествия пожарными. Все эти люди, в том числе четверо детей, были госпитализированы в связи с ранениями и ожогами различной степени тяжести. Для их доставки в больницы использовались не только машины скорой помощи, но и два медицинских вертолета.

По данным врачей, два человека в настоящее время находятся в тяжелом состоянии из-за сильных ожогов, полученных в результате взрыва. Состояние остальных пострадавших, в том числе двух обгоревших детей, оценивается как стабильное и не вызывает особого беспокойства медиков.