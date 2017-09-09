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    В Испании из-за крупного лесного пожара эвакуировано более 500 человек

    С огнем борются 350 пожарных© Foto: Global Look Prees/Miquel Llop

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Свыше 500 человек в испанской провинции Уэльва эвакуированы из-за масштабного лесного пожара.

    Как передает Report, об этом в субботу сообщает новостное агентство ЭФЭ.

    По информации агентства, возгорание было зафиксировано в пятницу неподалеку от населенного пункта Ла-Гранада-де-Рио-Тинто, расположенного в провинции Уэльва, автономное сообщество Андалусия.

    Эвакуировано более 500 местных жителей, с огнем борются 350 пожарных, задействована в том числе воздушная спецтехника.

    О пострадавших не сообщается, ЭФЭ пишет, что причиной лесного пожара мог быть поджог.

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