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    В Ирландии более 100 тысяч домов остались без света - ВИДЕО

    Житель города Уотерфорд погиб в результате шторма Офелия

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Житель города Уотерфорд погиб в результате шторма "Офелия", более 100 тысяч домов в южной и западной части страны осталось без света из-за повреждений линий электропередачи (ЛЭП).

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, наиболее существенный урон ЛЭП отмечается в графствах Голуэй, Уотерфорд и Керри. Шторм "Офелия" движется с юга на север, порывы ветра достигают 130 км/ч.

    Международный аэропорт Дублина ранее объявил об отмене 130 рейсов. В столице прекращена работа городского транспорта, полиция призвала дублинцев отказаться от использования автомобилей и без особой нужды не выходить из дома.

    Все официальные учреждения, включая школы и университеты, в понедельник закрыты по всей стране.

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