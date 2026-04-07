Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    В Иране призвали ускорить исполнение смертных приговоров

    Другие страны
    • 07 апреля, 2026
    • 19:41
    Глава судебной власти Ирана Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи призвал суды ускорить вынесение смертных приговоров в делах, связанных с конфликтом с США и Израилем.

    Как передает Report со ссылкой на газету The Times of Israel, об этом он заявил на совещании высокопоставленных судебных чиновников.

    "Вам необходимо ускорить вынесение приговоров о казнях и конфискации имущества", - сказал Эджеи.

    Газета отмечает, что с начала совместной операции США и Израиля 28 февраля власти Ирана казнили через повешение семь человек в рамках дел, связанных с январскими протестами, а также "пособничества врагу во время войны". По данным газеты, еще десятки находятся в ожидании вынесения приговора.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Протесты в Иране Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи Смертная казнь Иран
    İranda ABŞ və İsraillə münaqişə ilə əlaqədar edam hökmləri sürətləndirilir

    Последние новости

    20:57

    Минэнерго США оставило без изменений прогноз по добыче нефти в Азербайджане на 2027 год

    Энергетика
    20:48

    EIA оставило без изменений прогноз по добыче нефти в Азербайджане на этот год

    Энергетика
    20:46

    ЦАХАЛ призвал суда покинуть акваторию южной части Ливана

    Другие страны
    20:40

    Минэнерго США повысило прогноз по стоимости Brent на 2026 год до $96

    Другие страны
    20:36

    Китай вывел на орбиту 18 интернет-спутников

    ИКТ
    20:25

    При обстреле Ирака со стороны Кувейта погибли три человека

    Другие страны
    20:19

    Джеймисон Грир: Трамп стремится сохранить стабильные экономические отношения с КНР

    Внешняя политика
    20:08

    МИД Бахрейна: Совбез ООН не справился со своими обязательствами

    Другие страны
    19:54
    Фото

    Илхом Абдурахмон: Азербайджан и Таджикистан связывают общие культурные ценности

    Внешняя политика
    Лента новостей