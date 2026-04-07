В Иране призвали ускорить исполнение смертных приговоров
- 07 апреля, 2026
- 19:41
Глава судебной власти Ирана Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи призвал суды ускорить вынесение смертных приговоров в делах, связанных с конфликтом с США и Израилем.
Как передает Report со ссылкой на газету The Times of Israel, об этом он заявил на совещании высокопоставленных судебных чиновников.
"Вам необходимо ускорить вынесение приговоров о казнях и конфискации имущества", - сказал Эджеи.
Газета отмечает, что с начала совместной операции США и Израиля 28 февраля власти Ирана казнили через повешение семь человек в рамках дел, связанных с январскими протестами, а также "пособничества врагу во время войны". По данным газеты, еще десятки находятся в ожидании вынесения приговора.
