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    В Ираке за август в результате терактов погибли около 700 человек

    Больше всего пострадал Багдад, где погиб 231 человек и 676 получили ранения

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Около 700 граждан Ирака погибли и более 1 тысячи пострадали в августе 2016 года в результате актов насилия и терроризма.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении миссии ООН по содействию в Ираке (UNAMI).

    "В общей сложности 691 иракец был убит, 1016 человек были ранены в результате актов насилия, терроризма и вооруженного конфликта в Ираке в августе 2016 года", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте миссии.

    Как сообщается в отчете миссии, больше всего пострадал Багдад, где погиб 231 человек и 676 получили ранения.

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