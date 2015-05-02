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    СМИ: В Ираке убит один из главарей ИГ Ибрагим аш-Шишани

    Аш-Шишани был ответственным за организацию и нападение боевиков на один из крупнейших нефтеперегонных заводов Ирака

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В Ираке убит один из главарей "Исламского государства" (ИГ) - известный под псевдонимом Абу Ибрагим аш-Шишани, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. 

    По информации иранского канала Press-TV, иракским силам безопасности удалось уничтожить одного из старших командиров террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Это произошло во время операции по зачистке одного из районов провинции Салах-эд-Дин. Убитый, действовавший под псевдонимом Абу Ибрагим аш-Шишани, являлся одним из командиров ИГ.

    Как отмечает телеканал, аш-Шишани был ответственным за организацию и нападение боевиков в прошлом месяце на один из крупнейших нефтеперегонных заводов Ирака в Байджи, расположенного в 180 км от столицы Багдада.

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