СМИ: В Ираке убит один из главарей ИГ Ибрагим аш-Шишани

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В Ираке убит один из главарей "Исламского государства" (ИГ) - известный под псевдонимом Абу Ибрагим аш-Шишани, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации иранского канала Press-TV, иракским силам безопасности удалось уничтожить одного из старших командиров террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Это произошло во время операции по зачистке одного из районов провинции Салах-эд-Дин. Убитый, действовавший под псевдонимом Абу Ибрагим аш-Шишани, являлся одним из командиров ИГ.

Как отмечает телеканал, аш-Шишани был ответственным за организацию и нападение боевиков в прошлом месяце на один из крупнейших нефтеперегонных заводов Ирака в Байджи, расположенного в 180 км от столицы Багдада.