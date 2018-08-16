В Ираке турецкие силы уничтожили члена исполкома РПК

Баку. 16 августа. REPORT.AZ Генштаб Турции cообщил об уничтожении члена исполкома запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) Исмаила Оздена, который являлся куратором группировки в иракском Синджаре.

"В ходе проведенной ВС и разведкой Турции операции 15 августа уничтожен член исполкома РПК и ответственный за группировку террористов в Синджаре Исмаил Озден, известный также как Мам Зеки Шенгали, имя которого было включено в "красный бюллетень", — сообщил турецкий генштаб в Twitter.

Как сообщает агентство Anadolu, операция была проведена в Синджаре, и Озден "стал первым террористом из "красного бюллетеня", которого турецкие военные уничтожили за рубежом, передает Report.