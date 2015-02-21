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    ​В Ираке мэром впервые стала женщина

    Аль-Вищ должна приступить к своим должностным обязанностям уже завтра

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Мэром иракской столицы Багдада впервые назначена женщина, сообщил представитель правительства страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на Франс Пресс, мэром Багдада назначена генеральный директор министерства высшего образования Зикра Аль-Вищ (Zekra Alwach).

    Согласно данным агентства от муниципального источника, к своим должностным обязанностям Аль-Вищ должна приступить уже в воскресенье.

    "Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади уволил с поста мэра Наима Аббуда и назначил Зикру Аль-Вищ на данный пост", — заявил представитель иракского правительства.

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