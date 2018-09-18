В Ираке 27 тысяч человек отравились питьевой водой

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В иракской провинции Басра около 27 тыс. человек отравились питьевой водой.

Как передает Report, об этом сообщает Al-Sumaria со ссылкой на первого заместителя главы палаты представителей Ирака Хасана аль-Кааби.

"То, что 27 тыс. человек пострадали в результате загрязнения воды в провинции Басра, - это серьезное явление", - заявил аль-Кааби.

Он также заявил о необходимости инвестировать в провинцию и искать ресурсы помимо нефти.