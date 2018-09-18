 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Ираке 27 тысяч человек отравились питьевой водой

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В иракской провинции Басра около 27 тыс. человек отравились питьевой водой.

    Как передает Report, об этом сообщает Al-Sumaria со ссылкой на первого заместителя главы палаты представителей Ирака Хасана аль-Кааби.

    "То, что 27 тыс. человек пострадали в результате загрязнения воды в провинции Басра, - это серьезное явление", - заявил аль-Кааби.

    Он также заявил о необходимости инвестировать в провинцию и искать ресурсы помимо нефти.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi