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В Иордании шесть человек погибли из-за отключения кислорода в больнице

В Иордании шесть человек погибли из-за отключения кислорода в больнице Министр здравоохранения королевства Назир Обейдат сообщил, что уже подал прошение об отставке
Другие страны
13 марта 2021 г. 16:41
В Иордании шесть человек погибли из-за отключения кислорода в больнице

Шесть пациентов, заразившихся коронавирусом, умерли в больнице иорданского города Эс-Салт (29 км от Аммана) по причине прекращения подачи кислорода в отделение интенсивной терапии в местной больнице.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Аmmon со ссылкой на сообщение министра здравоохранения королевства Назира Обейдата.

"Начато расследование, по какой причине произошло отключение кислорода, - отметил он. - Все виновные за происшедшее понесут наказание".

Обейдат выразил соболезнование семьям погибших. "Как министр я несу моральную ответственность за то, что произошло в больнице Эс-Салта, поэтому я подал прошение об отставке", - указал он.

По информации агентства, иорданские силы безопасности взяли сейчас в оцепление больницу, возле которой проходит акция протеста родственников погибших и примкнувших к ним горожан. Министр, который лично посетил больницу и встретился с медперсоналом, покинул здание через запасной выход. Обейдат сообщил, что кислород в достаточном количестве поступил в больницу через час после происшествия.

Власти Иордании зафиксировали в четверг максимальное с начала пандемии число подданных, заразившихся за сутки коронавирусом - 8 300 человек, еще 68 скончались в результате инфицирования. На фоне заметного роста числа подданных, заразившихся COVID-19, премьер-министр Иордании Бишер аль-Хасауна объявил об ужесточении карантинных ограничений.

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Версия на азербайджанском языке İordaniyada xəstəxanada oksigen təchizatı kəsilib, 6 xəstə ölüb
Версия на английском языке Six killed in Jordan hospital oxygen outage

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