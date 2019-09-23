В Индонезии во время протестов погибли 20 человек

По крайней мере 20 человек погибли во время протестов в индонезийской провинции Папуа.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителя военных.

По его словам, число погибших и пострадавших может возрасти. Другие подробности не приводятся.

19 августа во многих населенных пунктах Папуа прошли демонстрации, некоторые из которых переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Беспорядки начались в ответ на расистские инциденты против папуасских студентов в Сурабая, втором по величине городе Индонезии на острове Ява. Затем акции возобновились с требованиями о проведении референдума о независимости Папуа.