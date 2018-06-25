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    В Индонезии в результате обстрела пассажирского самолета погибли три человека

    Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Три человека погибли в понедельник в результате обстрела небольшого самолета в аэропорту провинции Папуа на востоке Индонезии. 

    Как передает Report, об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местное полицейское управление.

    По данным представителя правоохранительных органов, в понедельник утром неизвестные обстреляли пассажирский самолет Twin Otter внутренней авиакомпании Trigana, который перевозил полицейских. Они должны были обеспечивать безопасность на предстоящих в среду региональных выборах в провинции Папуа. Инцидент произошел сразу после приземления транспортного средства в аэропорту города Ндуга.

    Отмечается, что все трое погибших являются гражданскими лицами. Ранения также получили два члена экипажа. Пострадавшие были доставлены в больницу, проводится расследование.

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