В Индии застрелили неизвестного, пытавшегося проникнуть на базу ВВС

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Неизвестный попытался незаконно проникнуть на территорию базы ВВС Индии в округе Будгам штата Джамму и Кашмир, но был застрелен часовым, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Около полуночи человек, предположительно, имевший психические отклонения, попытался проникнуть в зону безопасности базы ВВС в округе Будгам. Он проигнорировал предупреждения часового, который выстрелил в воздух, чтобы отпугнуть его. Тогда часовой открыл огонь по нарушителю, в результате чего тот скончался", - говорится в сообщении полиции, размещенном в ее аккаунте в сети микроблогов Twitter.

К настоящему моменту личность погибшего уже установлена. Его мотивы пока остаются неизвестны.

Власти ведут расследование случившегося.