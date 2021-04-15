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В Индии впервые выявили почти 200 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

В Индии впервые выявили почти 200 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки Рост числа заболевших в Индии продолжается уже 36-й день
Другие страны
15 апреля 2021 г. 09:20
В Индии впервые выявили почти 200 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

В Индии за минувшие сутки 199 376 человек заразились коронавирусом, более 1 тысячи человек скончались, это самое большое число заразившихся и умерших за одни сутки с момента начала пандемии в стране. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает минздрав Индии.

Рост числа заболевших в Индии продолжается уже 36-й день, в результате чего число лечащихся от COVID выросло с 135,9 тысячи до более чем 1,4 миллиона человек.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрированы свыше 14 миллионов случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 12,4 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 173 тысячи человек.

Накануне власти штата ввели фактический карантин до 1 мая.

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Версия на английском языке India records almost 200,000 new COVID cases per day

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