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В Индии стартовала масштабная вакцинация от коронавируса

В Индии стартовала масштабная вакцинация от коронавируса Старт программе дал премьер-министр Индии Нарендра Моди
Другие страны
16 января 2021 г. 10:38
В Индии стартовала масштабная вакцинация от коронавируса

Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в Индии в субботу.

Как передает Report , об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Старт программе дал премьер-министр Индии Нарендра Моди, запустивший всеиндийскую кампанию вакцинации в ходе видеоконференции.

"Обычно на создание вакцины уходит много лет, но за такой короткий промежуток времени (в рамках программы) "Сделано в Индии" готовы не одна, а две вакцины. Между тем, работа над другими вакцинами продвигается быстрыми темпами", - сказал Моди.

Он призвал даже после вакцинации не забывать надевать маски и поддерживать социальную дистанцию и отметил, что эксперты предполагают, что между введениями двух доз вакцины может пройти почти месяц.

На данный момент в Индии разрешено применение только двух вакцин от коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covieshield и отечественной Covaxin. Вместе с тем, как сообщил ранее первый замминистра здравоохранения Раджеш Бхушан, вскоре власти страны могут рассмотреть вопрос применения еще четырех вакцин, в том числе российской "Спутник V".

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