В Индии из-за ливня с градом погибли два человека

Жертвами сильнейшего ливня с крупным градом, который обрушился на индийскую столицу минувшим вечером, стали два человека.

Жертвами сильнейшего ливня с крупным градом, который обрушился на индийскую столицу минувшим вечером, стали два человека.

Как передает Report , об этом сообщило агентство PTI со ссылкой на данные полиции.

В результате разгула стихии погибли 22-летний мужчина и человек с ограниченными возможностями здоровья. По меньшей мере 11 человек получили ранения из-за инцидентов, связанных с внезапным ливнем.

Сильный град и мощный ветер нанесли ущерб всему городу, нарушив движение транспорта, вырвав с корнем множество деревьев. Социальные сети были переполнены видеозаписями и изображениями, на которых видно, как деревья падают на движущиеся транспортные средства. Из-за сильного дождя и грозы в среду было перенаправлено не менее 13 рейсов в аэропорту Дели.

Во многих районах города поздним вечером произошло отключение электроэнергии, поскольку гроза и град нанесли ущерб электроэнергетической инфраструктуре. Падающие деревья и ветки повредили линии электропередач, что привело к перебоям в подаче электроэнергии в нескольких частях города.

По данным Метеорологического департамента Индии, скорость ветра во время бури достигала 79 км/ч. Град размером с ягоды спелой вишни стал для местных жителей большой неожиданностью. Это погодное явление крайне редко происходит в индийской столице, где температура воздуха в мае днем обычно превышает 40 градусов.