В Индии благотворительные центры матери Терезы заподозрили в торговле детьми

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Полиция Индии начала расследование на фоне обвинений в торговле детьми в отношении благотворительных центров матери Терезы, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Власти обратились к полиции с просьбой проинспектировать организации по всей стране после того, как в начале июля монахиня и один из сотрудников центра были задержаны по подозрению в продаже ребенка.

Представители благотворительной организации назвали новость "шокирующей" и заявили о начале внутреннего расследования.

"Это преступление против всех наших моральных убеждений. Мы примем все необходимые меры, чтобы, если это все же случилось, подобное не повторилось», - заявила одна из миссионерок матери Терезы Сунита Кумар.