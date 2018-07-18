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    В Индии благотворительные центры матери Терезы заподозрили в торговле детьми

    Представители благотворительной организации назвали новость шокирующей и заявили о начале внутреннего расследования

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Полиция Индии начала расследование на фоне обвинений в торговле детьми в отношении благотворительных центров матери Терезы, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Власти обратились к полиции с просьбой проинспектировать организации по всей стране после того, как в начале июля монахиня и один из сотрудников центра были задержаны по подозрению в продаже ребенка.

    Представители благотворительной организации назвали новость "шокирующей" и заявили о начале внутреннего расследования.

    "Это преступление против всех наших моральных убеждений. Мы примем все необходимые меры, чтобы, если это все же случилось, подобное не повторилось», - заявила одна из миссионерок матери Терезы Сунита Кумар.

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