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В Хорватии пройдут досрочные парламентские выборы

В Хорватии пройдут досрочные парламентские выборы Более 2,2 тыс. кандидатов из 165 партий, коалиций и блоков будут бороться сегодня за 151 место в Хорватском Саборе (однопалатном парламенте).
Другие страны
17 апреля 2024 г. 03:20
В Хорватии пройдут досрочные парламентские выборы

Более 2,2 тыс. кандидатов из 165 партий, коалиций и блоков будут бороться сегодня за 151 место в Хорватском Саборе (однопалатном парламенте).

Как передает Report, основная борьба развернется между правящей партией "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) премьер-министра республики Андрея Пленковича и оппозиционной Социал-демократической партией (СДП) Педже Грбина.

Избирательные участки откроются в 07:00 по местному времени (09:00 бакинское время) и закроются в 19:00 (21:00 бакинское время).

В соответствии с утвержденными списками избирателей принять участие в голосовании смогут 3 733 398 граждан. Всего будет открыто 6 544 избирательных участка, 110 из которых будут расположены в дипломатических представительствах и консульских учреждениях по всему миру.

Количество депутатов Хорватского Сабора варьируется от 100 до 160. Претендовать на место в парламенте могут граждане Хорватии, достигшие 18 лет. Правом выдвижения кандидатов обладают партии или коалиции.

В выборах могут участвовать и независимые кандидаты, но им необходимо собрать в свою поддержку не менее 500 подписей избирателей. Независимые кандидаты, представляющие нацменьшинства, должны собрать не менее 100 подписей.

Депутаты избираются путем всеобщих равных и прямых выборов при тайном голосовании по пропорциональной системе по открытым спискам (в список должно входить не менее 40% представителей одного пола). Чтобы пройти в парламент, политическая партия должна набрать не менее 5% голосов избирателей.

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Версия на азербайджанском языке Xorvatiyada növbədənkənar parlament seçkiləri keçiriləcək

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