В ходе спецоперации в пригороде Парижа убиты двое - ОБНОВЛЕНО

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В ходе спецоперации, которую сотрудники правоохранительных органов Франции проводят в пригороде Парижа Сен-Дени, были убиты два человека. Как сообщает Report со ссылкой на Le Monde, погибшие могут быть причастны к терактам, которые произошли в столице страны 13 ноября.

По предварительным данным, среди ликвидированных при проведении спецоперации может быть женщина, на которой был пояс со взрывчаткой.



***09:39

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов Франции провели спецоперацию в пригороде Парижа Сен-Дени в рамках расследования дела о терактах, сообщает Report со ссылкой на Reuters. Отряд спецназа блокировал несколько вооруженных людей в одном из домов, после чего произошла перестрелка.

По информации BFMTV, три человека задержаны, еще двое остаются внутри здания.

По предварительным данным, несколько полицейских получили ранения. Отмечается, что к месту перестрелки направлены бригады скорой помощи, а также полицейское подкрепление. Сотрудники правоохранительных органов рекомендовали жителям Сен-Дени оставаться в своих домах.

13 ноября в Париже и пригороде была совершена серия терактов, жертвами которых стали, по последним данным, 129 человек, 352 пострадали. Боевики устроили стрельбу в нескольких кафе и ресторанах, смертник подорвал себя на бульваре Вольтер, в концертном зале "Батаклан" захватили заложников, у футбольного стадиона "Стад де Франс" в пригороде столицы Сен-Дени прозвучали три взрыва. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".