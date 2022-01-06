В ходе спецоперации в Алматы освобожден аэропорт

Правоохранители проводят антитеррористическую спецоперацию в Алмате, где продолжаются погромы.

В Алматы в ходе антитеррористической спецоперации освобожден аэропорт, который ранее был захвачен протестующими.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщил заместитель главы администрации города Ержан Бабакумаров.

"В городе началась антитеррористическая спецоперация. Аэропорт освобожден. Переводится в штатный режим работы", - заявил журналистам Е.Бабакумаров.

Напомним, что в Алматы начата антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка в городе, сообщило ранее МИА "Казинформ" со ссылкой на информационный центр комендатуры города.

В инфоцентре комендатуры сказали, что радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб городу, оказали сопротивление законным действиям правоохранительных органов по наведению порядка и обеспечению безопасности.

Комендатура Алматы призвала жителей сохранять спокойствие и оказывать содействие правоохранительным органам в наведении конституционного порядка и установлении общественной безопасности.

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Правоохранители проводят антитеррористическую спецоперацию в Алмате, где продолжаются погромы.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявила комендатура города.

"В городе начата антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка", - говорится в сообщении.

Комендатура также призвала жителей Алматы "сохранять спокойствие и оказывать содействие правоохранительным органам в наведении конституционного порядка и установлении общественной безопасности".