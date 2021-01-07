О нас
Report Georgia
Аудио новости

В ходе протестов в Вашингтоне задержали десятки человек

В ходе протестов в Вашингтоне задержали десятки человек Полиция Капитолия задержала 20 человек после беспорядков у комплекса зданий конгресса США в Вашингтоне
Другие страны
7 января 2021 г. 03:09
В ходе протестов в Вашингтоне задержали десятки человек

Полиция Капитолия задержала 20 человек после беспорядков у комплекса зданий конгресса США в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал сообщает CNN.

"Были замечены примерно 20 человек в пластиковых наручниках, их сажали в фургон полиции Капитолия, после того как они были выведены из здания сената Russell. Люди были замечены на Делавэр-авеню недалеко от Конститьюшн-авеню сразу после 17.30 местного времени этим вечером", - сообщает телеканал.

Ранее полиция отметила, что в ходе протестов в Вашингтоне были задержаны не менее 13 человек.

"Мы стали свидетелями чуть более 13 задержаний", - сообщил глава полиции округа Колумбия Роберт Конти.

Ранее протестующие, собравшиеся в Вашингтоне в поддержку действующего президента США Дональда Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу Джо Байдена.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ polisi Kapitolidə etirazçıları sıxışdırıb, onlarla etirazçı saxlanılıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Здание Капитолия освобождено от протестующих
Здание Капитолия освобождено от протестующих
7 января 2021 г. 03:31
При стрельбе в здании Конгресса США один человек убит, четверо ранены
ВидеоПри стрельбе в здании Конгресса США один человек убит, четверо ранены
7 января 2021 г. 02:14
В Вашингтоне обезврежено взрывное устройство
В Вашингтоне обезврежено взрывное устройство
7 января 2021 г. 02:10
Спецназ вошел в здание Конгресса США
Спецназ вошел в здание Конгресса США
7 января 2021 г. 01:46
Трамп опубликовал видеообращение к протестующим
Трамп опубликовал видеообращение к протестующим
7 января 2021 г. 01:35
В Вашингтоне при беспорядках пострадали полицейские
В Вашингтоне при беспорядках пострадали полицейские
7 января 2021 г. 01:13
Военнослужащие Национальной гвардии США направились к Конгрессу
Военнослужащие Национальной гвардии США направились к Конгрессу
7 января 2021 г. 00:59
Трамп призвал протестующих действовать мирно
Трамп призвал протестующих действовать мирно
6 января 2021 г. 23:58
В Вашингтоне объявили комендантский час из-за протестов
В Вашингтоне объявили комендантский час из-за протестов
6 января 2021 г. 23:51
Сторонники Трампа вошли в одно из зданий Капитолия
ВидеоСторонники Трампа вошли в одно из зданий Капитолия
6 января 2021 г. 23:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi