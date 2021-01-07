В ходе протестов в Вашингтоне задержали десятки человек

Полиция Капитолия задержала 20 человек после беспорядков у комплекса зданий конгресса США в Вашингтоне.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал сообщает
"Были замечены примерно 20 человек в пластиковых наручниках, их сажали в фургон полиции Капитолия, после того как они были выведены из здания сената Russell. Люди были замечены на Делавэр-авеню недалеко от Конститьюшн-авеню сразу после 17.30 местного времени этим вечером", - сообщает телеканал.
Ранее полиция отметила, что в ходе протестов в Вашингтоне были задержаны не менее 13 человек.
"Мы стали свидетелями чуть более 13 задержаний", - сообщил глава полиции округа Колумбия Роберт Конти.
Ранее протестующие, собравшиеся в Вашингтоне в поддержку действующего президента США Дональда Трампа, ворвались в здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить победу Джо Байдена.