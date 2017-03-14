В Гватемале задержали экс-чиновников по делу о пожаре в приюте

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Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Три громких задержания по делу о пожаре в центре для реабилитации жертв домашнего насилия прошли в понедельник в Гватемале, под стражей оказались экс-глава агентства социального благосостояния Карлос Родас, его заместитель Анаи Келлер и бывший руководитель приюта Сантос Торрес.

Как передает Report, об этом сообщает портал Prensa Libre.

Арестованным экс-чиновникам предъявлены обвинения в убийстве, халатности и жестоком обращении с несовершеннолетними.

По последним данным, в результате пожара в приюте для несовершеннолетних погибли не менее 40 подростков.