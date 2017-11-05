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    В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 5,1

    Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в южной части Гватемалы.

    Как передает Report, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Толчки были зафиксированы в 12.12 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 11 км к югу от города Реталулеу, в 132 км к западу от столицы страны — города Гватемала. Очаг был на глубине 100 км.

    Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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