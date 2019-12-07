В Греции задержали 77 человек за участие в беспорядках

Полиция Греции сообщила о задержании 77 человек за участие в беспорядках в ходе мероприятий и маршей в разных городах в память об убитом в 2008 году подростке Алексисе Григоропулосе, были ранены трое полицейских, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Пятнадцатилетний Григоропулос был застрелен 6 декабря 2008 года в районе Эксархия после перебранки молодежи с полицией при невыясненных обстоятельствах. Его гибель спровоцировала двухнедельные протесты, погромы и поджоги по всей стране, в Афинах были разгромлены сотни магазинов. Каждый год в день гибели подростка происходят беспорядки.

"Полицейские силы немедленно давали отпор группам лиц, которые пытались совершить незаконные действия и нападали на полицейских, бросая "коктейли Молотова" и другие предметы", - говорится в сообщении полиции.

Всего в Афинах были задержаны 50 человек, до настоящего времени из них 10 арестованы. Один полицейский был ранен. В Патрах задержаны 19 человек, из которых 7 были арестованы. Двое полицейских получили ранения. В Салониках из восьми задержанных арестованы двое, говорится в сообщении.