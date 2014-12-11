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    ​В Греции сотни пенсионеров вышли на акцию протеста против режима экономии

    Протестующие держали в руках плакаты с надписями “Хватит налогов!”

    Баку. 11 декабря.REPORT.AZ/ Сотни греческих пенсионеров в среду, 10 декабря, собрались на акцию протеста возле здания министерства экономики в центре Афин, столицы государства.

    Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, протестующие держали в руках плакаты с надписями “Хватит налогов!”, “Мы не можем питаться одними орешками!”, “Руки прочь от наших пенсий!”.

    После того, как Греция перешла на режим экономии, пенсии в стране сократились примерно на четверть, однако из-за продолжающегося финансового кризиса греческие власти уже несколько раз сокращали выплачиваемые пенсии.

    По словам протестующих, после уплаты всех налогов им просто не хватает денег, чтобы дотянуть до следующей пенсии.

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