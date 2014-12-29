В Греции пройдут досрочные парламентские выборы

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Досрочные парламентские выборы в Греции пройдут 25 января. Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Антонис Самарас после того, как парламент Греции не смог избрать президента страны в ходе третьего, финального тура голосования.

Кандидатура бывшего Еврокомиссара 73-летнего Ставроса Димоса, предложенная на пост главы государства правительством, не набрала необходимые 180 голосов в 300-местном однопалатном парламенте.