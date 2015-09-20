 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Греции начались досрочные парламентские выборы

    Право проголосовать предоставлено примерно 9,837 млн граждан

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Греции начались досрочные парламентские выборы.

    Как передает Report, право проголосовать предоставлено примерно 9,837 млн граждан.

    Им предлагается избрать на четырехлетний срок 300 членов однопалатного парламента из 14 партий и пяти предвыборных объединений, допущенных к выборам.

    Выборы проходят по партийным спискам, так как с момента предыдущих парламентских выборов не прошло 18 месяцев. Поэтому избиратели будут выбирать партию, которую они хотят поддержать, и не будут ставить крестики напротив фамилий партийных кандидатов. В противном случае бюллетень будет считаться недействительным.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi