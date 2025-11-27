В Гонконге пожарные продолжают бороться с огнем в трех зданиях жилого комплекса

Пожарные продолжают работать в трех из семи зданий жилого комплекса в Гонконге, которые были охвачены огнем.

Как передает Report, об этом сообщили в пожарной службе города. По их данным, 26 поисково-спасательных команд приступили к поиску погибших и пострадавших.

Пожар вспыхнул в комплексе из восьми высотных зданий "Ван Фук Корт" в районе Тай По на новых территориях Гонконга. Одно здание практически не пострадало, семь были охвачены огнем. Пламя перекинулось на бамбуковые строительные леса, установленные для проведения косметического ремонта. В комплексе расположено почти 2 тысячи квартир, проживает около 4 тысяч человек.

Порядка 900 жителей находятся в центрах временного размещения, их обеспечили водой и питанием. Многие другие ночевали у родственников и знакомых.

По последней информации, число погибших составляет не менее 44 человек, пострадали около 100, из них 45 находятся в тяжелом состоянии. Без вести пропавшими считаются 279 человек. Полиция задержала двух руководителей компании, которая проводила ремонт, а также инженера-консультанта.

На пресс-конференции представитель полиции заявила, что у следствия есть основания полагать: небрежность ответственных лиц компании привела к инциденту и быстрому распространению огня, что вызвало значительные жертвы.