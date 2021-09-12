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В годовщину госпереворота в Чили задержали 10 человек

В годовщину госпереворота в Чили задержали 10 человек Чилийская полиция задержала как минимум 10 человек за участие в беспорядках, которые вспыхнули в ходе демонстраций по случаю 48-й годовщины государственного переворота в Чили.
Другие страны
12 сентября 2021 г. 09:32
В годовщину госпереворота в Чили задержали 10 человек

Чилийская полиция задержала как минимум 10 человек за участие в беспорядках, которые вспыхнули в ходе демонстраций по случаю 48-й годовщины государственного переворота в Чили.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция Bio Bio со ссылкой на заместителя главы МВД Хуана Франсиско Галли.

По его словам, девять человек были задержаны за участие в беспорядках и акты вандализма, еще одного человека взяли под стражу из-за угроз сотруднику правоохранительных органов.

В субботу в столице Чили прошли традиционные манифестации по случаю годовщины государственного переворота. В целом шествие прошло мирно, однако отдельные группы протестующих бросали фальшфейеры в полицейских и пытались соорудить баррикады. По данным радиостанции, участники беспорядков также подожгли автомобиль и заправочную станцию. Для разгона нарушителей полиция применила слезоточивый газ.

В 2020 году за участие беспорядках в годовщину путча были задержаны более 100 человек.

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Версия на азербайджанском языке Çilidə qarışıqlıqların gedişatında 10 nəfər saxlanılıb

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