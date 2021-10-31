В Глазго открывается климатическая конференция ООН с участием более 100 мировых лидеров

Более 100 глав государств и правительств со всего мира, включая президента США Джо Байдена и президента Франции Эмманюэля Макрона, примут участие в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), открывающейся в воскресенье в

Более 100 глав государств и правительств со всего мира, включая президента США Джо Байдена и президента Франции Эмманюэля Макрона, примут участие в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), открывающейся в воскресенье в Глазго.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, накануне праздника Хэллоуин в крупнейший город Шотландии на две недели прибыли около 25 тыс. человек из 196 стран, включая политиков, журналистов, представителей некоммерческих организаций и бизнеса, безопасность которых будут обеспечивать 10 тыс. полицейских.

Хотя климатические конференции ООН проходят каждый год, COP26 имеет особое значение, даже не будучи юбилейной. Во-первых, она была отложена на год из-за пандемии, и организаторы признают, что задачи и охват двух конференций приходится с трудом умещать в одну. Во-вторых, с годовым опозданием должны быть подведены итоги пятилетнего цикла, стартовавшего с подписанием Парижского соглашения по климату на COP21 в 2015 году. Перед хозяином мероприятия британским премьером Борисом Джонсоном стоит задача не только убедительно показать, что соглашение работает и его цели достижимы, но и способствовать тому, чтобы участники COP26 взяли на себя новые серьезные обязательства (по условиям достигнутых в Париже договоренностей это должно делаться каждые пять лет).

Кроме того, в Глазго стороны конвенции после нескольких неудачных попыток вновь попробуют договориться о правилах имплементации Парижского соглашения, а также обеспечить стабильное оказание помощи на уровне $100 млрд в год наименее экономически развитым странам, совершающим зеленый переход. Помимо этого, COP26 в значительной мере станет витриной для компаний, разрабатывающих и внедряющих зеленые технологии, а также финансовых институтов и инвесторов, рассматривающих возможность вложения денег в низкоуглеродное экономическое развитие, которое становится глобальным трендом.