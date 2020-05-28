​В Германии за сутки выявили 353 случая COVID-19

Число зараженных коронавирусом нового типа в Германии за сутки увеличилось на 353, скончались 62 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Днем ранее сообщалось о 362 случаях заболевания и 47 летальных исходах, выявленных за сутки.

По данным института, за все время в ФРГ зарегистрировали 179 717 случаев заболевания, скончались 8 411 пациентов с COVID-19, более 163 тысяч заразившихся вылечились.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (46 729), Северном Рейне-Вестфалии (37 698) и Баден-Вюртемберге (34 129). В Берлине зафиксированы 6703 случая заражения..