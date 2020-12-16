В Германии за сутки из-за COVID-19 умерло рекордное число людей

Это является максимумом за все время пандемии в Германии

Число умерших пациентов с коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 952 - это максимум за весь период пандемии. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду Институт Роберта Коха, общее число умерших составляет 23 427.

За прошедшие сутки в стране зафиксировано 27 728 случаев заражения, за все время пандемии коронавирус выявили у 1 379 238 жителей страны.

Во вторник глава института Лотар Вилер заявил, что Германия в настоящее время переживает самый серьезный период за все время пандемии.

Со среды в стране вступают в силу новые карантинные меры, которые продлятся как минимум до 10 января.