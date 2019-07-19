В Германии число мигрантов-претендентов на статус беженцев увеличилось до 1,8 млн человек

Количество официально зарегистрированных беженцев в Германии возросло в 2018 году по сравнению с предыдущим на 11% и составляет сейчас 1,3 млн человек.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ.

Число мигрантов, претендующих на статус беженца, увеличилось за тот же период на шесть процентов и достигло 1,8 млн человек.

При этом уточняется, что цифра в 1,8 млн охватывает всех находящихся на территории Германии претендентов на получение статуса беженца, в том числе тех, чье ходатайство отклонено, и тех, кто ожидает выдворения из страны.

К последней категории относятся чуть более 190 тысяч человек. Большинство соискателей, чьи заявления были отклонены, - приезжие из Афганистана, Ирака и Сербии.

В сообщении также говорится, что лишь у каждого пятого официально зарегистрированного беженца в Германии этот статус является бессрочным.