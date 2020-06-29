В Германии в общежитии с азербайджанцами проведена операция

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В общежитии для беженцев в германском Франкфурте проведена совместная операция сотрудников полиции, муниципалитета и организации Diakonie.

Как передает европейское бюро Report, в информации от проживающих в данном общежитии азербайджанцев говорится, что сотрудники полиции и охранники общежития утром стали по одному входить в комнаты, собирая все электроприборы. Причиной стало использование дополнительных электрических печей и водонагревателей несмотря на наличие в общежитии общих кухонь. На прошлой неделе в одной из комнат произошел пожар из-за короткого замыкания.

После этого ответственная за общежитие организация Diakonie собрала у постояльцев электроприборы. Однако некоторые постояльцы отказались сдавать электрические печи и водонагреватели. На прошлой неделе из-за короткого замыкания произошел взрыв на общем электроблоке общежития, общежитие до утра оставалось обесточенным.

После полицейские и охранники общежития принудительно входили в комнаты и собирали электроприборы.

Азербайджанцы сообщили, что в общежитии среди постояльцев распространилась чесотка. У 54 человек наблюдается сильная чесотка. Стремительное распространение болезни привело муниципалитет в действие. Сотрудники муниципалитета посетили общежитие минувшим днем, продезинфицировали комнаты.

Наши соотечественники сообщают, что в общежитии ситуация крайне тяжелая.

“Ни одно правило гигиены не соблюдается. Комнаты полны блохами и вшами. Люди с высокой температурой обедают в одной комнате с другими. Люди требуют теста на коронавирус, т.к. у 3-5 человек есть симптомы вируса", - говорят наши соотечественники.

В настоящее время ведется обсуждение вопроса переселения постояльцев в спортивный зал близлежащей школы для установки в общежитии систем противопожарной безопасности.