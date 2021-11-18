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В Германии отказались закрывать границу с Польшей

В Германии отказались закрывать границу с Польшей Германия не собирается закрывать границу с Польшей, это не будет решением миграционной проблемы.
Другие страны
18 ноября 2021 г. 21:38
В Германии отказались закрывать границу с Польшей

Германия не собирается закрывать границу с Польшей, это не будет решением миграционной проблемы.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.

"У нас в Германии постоянно звучат требования со стороны полицейских профсоюзов, что я должен закрыть границу с Польшей, ввести пограничный контроль. Мы едины с польским министром Мариушем Каминьским в том, что это не является способом решения проблемы. Проблема не в границе Германии с Польшей", - заявил Зеехофер на пресс-конференции по итогам встречи с польским коллегой в Варшаве.

На границе Беларуси и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны.

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