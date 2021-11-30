В Германии обнаружены новые случаи заражения омикрон-штаммом

Четыре возможных случая инфицирования новым омикрон-штаммом коронавируса, который может быть более заразным, чем ранее известные варианты, выявлены в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.

Четыре возможных случая инфицирования новым омикрон-штаммом коронавируса, который может быть более заразным, чем ранее известные варианты, выявлены в федеральной земле Гессен в центральной части Германии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на министерство социальных дел и интеграции германского региона.

При этом отмечается, что в ведомстве не смогли предоставить какой-либо информации о том, откуда родом эти лица и в каком состоянии они находятся. Власти заявили, что на текущий момент прибывшие помещены в карантин.

Еще один случай подозрения на заражение омикрон-штаммом коронавируса ранее выявлен в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Полностью вакцинированный человек вместе с его спутником прибыли во Франкфурт-на-Майне из ЮАР 24 ноября. На следующий день у него проявились симптомы заболевания, а ПЦР-тест оказался положительным. Экспресс-тест партнера дал отрицательный результат.