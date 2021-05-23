В Германии назвали ущерб от пандемии COVID-19

Кризис, связанный с пандемией коронавируса, обошелся экономике Германии в 300 миллиардов евро

Кризис, связанный с пандемией коронавируса, обошелся экономике Германии в 300 миллиардов евро.

Как сообщает Report, об этом пишет издание Welt со ссылкой на оценки Института немецкой экономики в Кельне.

По словам главы института Михаэля Хютера, на компенсацию убытков от пандемии уйдут годы.

"Темпы вакцинации растут, это немаловажный сигнал для экономики. Но мы не должны питать иллюзий, будто кризис больше не оставит никаких следов. Не будь коронавируса, экономика бы значительно выросла", - считает Хютер.