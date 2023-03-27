В Германии началась одна из крупнейших за 30 лет забастовок

В Германии проходит одна из крупнейших забастовок: парализовано железнодорожное сообщение, во многих федеральных землях не ходит общественный транспорт, из крупных аэропортов работает только берлинский.

В Германии проходит одна из крупнейших забастовок: парализовано железнодорожное сообщение, во многих федеральных землях не ходит общественный транспорт, из крупных аэропортов работает только берлинский.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Участники забастовки требуют повышения оплаты труда в своих отраслях. Почти все рейсы отменены в аэропортах Гамбурга, Дрездена, Дюссельдорфа, Лейпцига, Мюнхена, Нюрнберга, Франкфурта-на-Майне. Аэропорт германской столицы стачкой не затронут.

В семи федеральных землях из 16 не ходит общественный транспорт. Забастовка затронула Баден-Вюртемберг, Баварию, Гессен, Нижнюю Саксонию, Рейнланд-Пфальц, Саксонию и Северный Рейн - Вестфалию. Общенациональная забастовка закончится в 00:00 вторника.