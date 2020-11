В Германии началась акция протеста против нового локдауна

Тысячи протестующих против ограничительных мер, принятых властями ФРГ в связи с борьбой с пандемией коронавируса, собрались в субботу в центре немецкого города Лейпциг, полиция сообщает о нарушении гигиенических правил в толпе - отсутствии защитных масок и необходимой дистанции между людьми.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал MDR.

Полиция уже несколько раз обращалась к протестующим, занявшим площадь Аугустусплац в центре Лейпцига, с призывами соблюдать правила, никаких специальных мер против собравшихся пока не принято. Как передает MDR, люди стоят плотно, осуществлять какой-либо контроль со стороны полицейских не представляется возможным. Демонстранты держат в руках транспаранты, где написаны призывы отказаться от жестких ограничений социальных контактов, которые введены правительством. MDR сообщает, что над толпой также развернуты несколько флагов националистических группировок, в частности, "Граждан рейха" и Националистической партии Германии (NPD).

По данным полиции, на которые ссылается MDR, для участия в акции прибыли протестующие со всей Германии. Официально в демонстрации могут принять участие до 16 тысяч человек.