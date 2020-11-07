О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Германии началась акция протеста против нового локдауна

В Германии началась акция протеста против нового локдауна По данным полиции, для участия в акции прибыли протестующие со всей Германии
Другие страны
7 ноября 2020 г. 18:03
В Германии началась акция протеста против нового локдауна

Тысячи протестующих против ограничительных мер, принятых властями ФРГ в связи с борьбой с пандемией коронавируса, собрались в субботу в центре немецкого города Лейпциг, полиция сообщает о нарушении гигиенических правил в толпе - отсутствии защитных масок и необходимой дистанции между людьми.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал MDR.

Полиция уже несколько раз обращалась к протестующим, занявшим площадь Аугустусплац в центре Лейпцига, с призывами соблюдать правила, никаких специальных мер против собравшихся пока не принято. Как передает MDR, люди стоят плотно, осуществлять какой-либо контроль со стороны полицейских не представляется возможным. Демонстранты держат в руках транспаранты, где написаны призывы отказаться от жестких ограничений социальных контактов, которые введены правительством. MDR сообщает, что над толпой также развернуты несколько флагов националистических группировок, в частности, "Граждан рейха" и Националистической партии Германии (NPD).

По данным полиции, на которые ссылается MDR, для участия в акции прибыли протестующие со всей Германии. Официально в демонстрации могут принять участие до 16 тысяч человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Участие Азербайджана в Генассамблее ООН начало беспокоить Армению
Участие Азербайджана в Генассамблее ООН начало беспокоить Армению
7 ноября 2020 г. 13:11
Отто Хаузер: Армения должна вернуть все оккупированные территории
Отто Хаузер: Армения должна вернуть все оккупированные территории
6 ноября 2020 г. 09:39
Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
Керим Ифрак: Во Франции пытаются выдать карабахский конфликт за религиозный
5 ноября 2020 г. 15:02
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
Немецкий профессор: Армении давно следовало вывести свои войска с чужой территории
5 ноября 2020 г. 11:27
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
Из Германии выдворят 187 тыс. иностранцев
2 ноября 2020 г. 15:23
Вражеский снаряд попал в дом в Агдаме
ФотоВражеский снаряд попал в дом в Агдаме
2 ноября 2020 г. 13:44
Армяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
ФотоАрмяне выпустили ракеты по Агджабеди, разрушено кладбище
31 октября 2020 г. 12:09
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
Выступление Путина – Россия учитывает новую реальность
30 октября 2020 г. 17:06
Обломки выпущенных по Барде ракет Смерч
ФотоОбломки выпущенных по Барде ракет "Смерч"
29 октября 2020 г. 10:36
Второй террор Барды со стороны Армении
ФотоВторой террор Барды со стороны Армении
28 октября 2020 г. 17:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi