​В Гамбурге произошла массовая драка между беженцами с участием 200 человек

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ В центре первичного размещения мигрантов в Гамбурге произошли столкновения между двумя группами беженцев, в которых участвовали более 200 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель полиции.

По его словам, драка вспыхнула между сирийскими и афганскими беженцами. Несколько человек пострадали.

Что послужило поводом для столкновений, пока не сообщается. Правопорядок обеспечивали около 50 полицейских. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов по-прежнему находятся на месте событий.