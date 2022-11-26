В ФРГ более 40% опрошенных считают, что Меркель была бы лучше Шольца на посту канцлера

В ФРГ более 40% опрошенных считают, что Меркель была бы лучше Шольца на посту канцлера

Более 40% жителей Германии полагают, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель лучше бы справилась с текущими вызовами на посту главы правительства, чем нынешний руководитель кабмина Олаф Шольц.

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