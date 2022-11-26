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В ФРГ более 40% опрошенных считают, что Меркель была бы лучше Шольца на посту канцлера

В ФРГ более 40% опрошенных считают, что Меркель была бы лучше Шольца на посту канцлера Более 40% жителей Германии полагают, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель лучше бы справилась с текущими вызовами на посту главы правительства, чем нынешний руководитель кабмина Олаф Шольц.
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26 ноября 2022 г. 15:22
В ФРГ более 40% опрошенных считают, что Меркель была бы лучше Шольца на посту канцлера

Более 40% жителей Германии полагают, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель лучше бы справилась с текущими вызовами на посту главы правительства, чем нынешний руководитель кабмина Олаф Шольц.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в субботу результаты опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Civey по заказу медиагруппы "Функе".

В опросе, проводившемся 24 ноября, приняли участие 5 003 человека старше 18 лет. По его данным, 43% респондентов считают, что Меркель в качестве канцлера была бы в настоящее время лучше Шольца. При этом 41% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Еще 16% не определились по этому вопросу.

Вместе с тем, как выяснили социологи, лишь 23% жителей Германии хотели бы, чтобы Меркель вновь заняла пост главы правительства ФРГ. Большинство респондентов (71%) не желают, чтобы она снова стала канцлером.

Меркель была избрана федеральным канцлером ФРГ 22 ноября 2005 года. Она является членом Христианско-демократического союза (ХДС). 8 декабря 2021 года Меркель официально сложила с себя полномочия, канцлером ФРГ стал социал-демократ Шольц. Меркель могла выставить свою кандидатуру на пятый срок, но решила уйти из политики. Она заявила, что не сожалеет об этом решении.

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