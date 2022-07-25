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В Эстонию прибыли корабли НАТО

В Эстонию прибыли корабли НАТО Корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG1 - Standing NATO Maritime Group 1) прибыли в понедельник утром в Старую гавань Таллина и порт Мууга.
Другие страны
25 июля 2022 г. 20:44
В Эстонию прибыли корабли НАТО

Корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG1 - Standing NATO Maritime Group 1) прибыли в понедельник утром в Старую гавань Таллина и порт Мууга.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Сил обороны Эстонии.

"Это второй визит кораблей данного соединения в этом году. Он свидетельствует о присутствии альянса в регионе", - сказал заместитель командующего военно-морскими силами Эстонии капитан Йохан-Элиас Сельямаа.

По его словам, "подобные визиты способствуют расширению сотрудничества". "Помимо этого гости смогут ознакомиться с условиями и особенностями местной акватории", - добавил Сельямаа, слова которого привели в пресс-службе.

Первые два корабля - штабной корабль ВМС Нидерландов HNLMS Karel Doorman (он же по совместительству является флагманом SNMG1) и португальский фрегат NRP Corte-Real - пришфартовались у причальной стенки в Старой гавани Таллина утром 25 июля. Третье судно - британский танкер RFA Tidesurge - прибыло в порт Мууга.

По данным BNS, в понедельник командир группы коммодор Жанетт Моранг и капитаны кораблей провели встречу с заместителем командующего Силами обороны Эстонии генерал-майором Вейко-Велло Пальмом и вице-канцлером эстонского Минобороны по вопросам планирования государственной обороны Тийной Уудеберг.

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Версия на английском языке NATO ships arrive in Estonia

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