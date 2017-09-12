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    В Египте автобус столкнулся с грузовиком, погибли 14 человек

    В результате инцидента погибли 14 местных жителей, получили травмы различной тяжести 42 человека© Pinterest

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Маршрутный автобус столкнулся с грузовиком на автотрассе в провинции Бени-Суэф в Египте, передает Report со ссылкой на египетские СМИ.

    По заявлению представителей министерства здравоохранения страны, в результате инцидента погибли 14 местных жителей, получили травмы различной тяжести 42 человека.

    Трое из раненых находятся в тяжелом состоянии, их отправили в реанимацию.

    Сообщается также, что маршрутный автобус перевозил 62 пассажиров.

    На месте происшествия работают медики.

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