В Египте автобус столкнулся с грузовиком, погибли 14 человек

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Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Маршрутный автобус столкнулся с грузовиком на автотрассе в провинции Бени-Суэф в Египте, передает Report со ссылкой на египетские СМИ.

По заявлению представителей министерства здравоохранения страны, в результате инцидента погибли 14 местных жителей, получили травмы различной тяжести 42 человека.

Трое из раненых находятся в тяжелом состоянии, их отправили в реанимацию.

Сообщается также, что маршрутный автобус перевозил 62 пассажиров.

На месте происшествия работают медики.