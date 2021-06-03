В Египте из-за ссоры между двумя семьями погибли 10 человек

По меньшей мере десять человек погибли, еще семь пострадали в результате ссоры между двумя семьями в египетской провинции Кена.
Как передает Report со ссылкой на портал
Один из очевидцев сообщил, что причиной конфликта семей стал спор вокруг насоса для полива, в результате которого погиб член семьи ас-Саадия.
После этого, семья погибшего открыла огонь по микроавтобусу, в котором, как она думала, находились члены второй семьи. Впоследствии стало известно, что в транспортном средстве были не только члены семьи аль-Авамер.
Отмечается, что были установлены личности восьми погибших, самому старшему было 65 лет, самому младшему - восемь.
Как пишет портал, на место инцидента прибыли силы безопасности, которые принимают необходимые меры.