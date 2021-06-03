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В Египте из-за ссоры между двумя семьями погибли 10 человек

В Египте из-за ссоры между двумя семьями погибли 10 человек По меньшей мере десять человек погибли, еще семь пострадали в результате ссоры между двумя семьями в египетской провинции Кена.
Другие страны
3 июня 2021 г. 07:55
В Египте из-за ссоры между двумя семьями погибли 10 человек

По меньшей мере десять человек погибли, еще семь пострадали в результате ссоры между двумя семьями в египетской провинции Кена.

Как передает Report со ссылкой на портал Masrawy, в деревне Абу-Хизам между семьями ас-Саадия и аль-Авамер произошла ссора, которая вылилась в стрельбу и вооруженные столкновения.

Один из очевидцев сообщил, что причиной конфликта семей стал спор вокруг насоса для полива, в результате которого погиб член семьи ас-Саадия.

После этого, семья погибшего открыла огонь по микроавтобусу, в котором, как она думала, находились члены второй семьи. Впоследствии стало известно, что в транспортном средстве были не только члены семьи аль-Авамер.

Отмечается, что были установлены личности восьми погибших, самому старшему было 65 лет, самому младшему - восемь.

Как пишет портал, на место инцидента прибыли силы безопасности, которые принимают необходимые меры.

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Версия на азербайджанском языке Misirdə kütləvi dava zamanı azı 10 nəfər öldürülüb, xəsarət alanlar var

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